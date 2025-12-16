قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بطارية ضخمة ومعالج قوي.. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد| مواصفات

لمياء الياسين

تستعد شركة Honor للكشف عن سلسلة هواتف Honor Win الذكية في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستعلن عن هاتف Honor Power 2، خليفة هاتف Honor Power الأصلي الذي كان مزودًا ببطارية ضخمة سعتها 8000 مللي أمبير، بحلول أوائل عام 2026 وقد كشفت تقارير حديثة أن هاتف Power 2 سيأتي ببطارية أكبر كما كشف تسريب جديد، من مصدر Digital Chat Station، عن تفاصيل أخرى حول هذا الهاتف، بما في ذلك موعد إطلاقه.

مواصفات هاتف Honor Power 2 

وحسب المُسرّب المُلقب بـ"سيبر"، سيأتي هاتف Honor Power 2 بشاشة OLED LTPS مسطحة قياس 6.79 بوصة. وسيُقدم دقة عرض 1.5K تبلغ 2640 × 1200 بكسل، لكن لم تُكشف أي معلومات عن معدل تحديث الشاشة.
سيحتوي هاتف Power 2 على معالج Dimensity 8500 الجديد . وبينما كشفت تسريبات سابقة عن بطارية بسعة 10000 مللي أمبير ، تكشف هذه التسريبات الجديدة عن سعتها الدقيقة وهي 10080 مللي أمبير. سيدعم الجهاز الشحن السلكي بقدرة 80 واط، ومن المتوقع ألا يدعم الشحن اللاسلكي.

ميزات هاتف Honor Power 2 

وبالانتقال إلى الكاميرات، يُقال إن هاتف Honor Power 2 مزود بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. ورغم عدم ذكر ذلك في التسريب، فمن المرجح أن يأتي الجهاز بنظام التشغيل Magic OS 10 المبني على نظام Android 16.

ويشير التسريب إلى أن هاتف Honor Power 2 سيُطرح بثلاثة ألوان، هي الأبيض الثلجي والأسود الداكن والبرتقالي المشرق. أما بخصوص موعد الإطلاق، فتزعم شركة DCS أن الجهاز مُقرر مبدئيًا قبل عيد الربيع الصيني القادم، ما يُرجّح إطلاقه في يناير 2026

هواتف Honor Win شركة Honor هاتف Honor Power معالج Dimensity 8500

