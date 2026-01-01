مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، مقتل أكثر من 20 شخصًا إثر هجوم شنه الجيش الأوكراني باستخدام طائرات مسيّرة على فندق ومقهى في المقاطعة.

وعبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي قال سالدو :"وفقًا للبيانات الأولية، أصيب أكثر من 50 شخصًا، وقتل 24 شخصًا. الأرقام قيد التحديث. العديد احترقوا أحياءً. قُتل طفل".

ولاحقا ، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية استهداف 3 منشآت نفطية روسية.

كماأسقطت القوات المسلحة الأوكرانية 106 مسيرات روسية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الجيش الأوكراني في بيان له أن 22 مسيرة روسية تمكنت من استهداف 15 موقعا أوكرانيا.



وفي وقت سابق ، أعلن الجيش الأوكراني الانسحاب من مدينة سيفيرسك في منطقة دونيتسك وذلك بعد ما يقرب من أسبوعين من إعلان روسيا تحرير المدينة.

سقوط مدينة سيفيرسك

وأوضحت الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان "انسحبنا من المنطقة المأهولة"، في إشارة إلى سيفيرسك.. يُعتبر هذا الإعلان اعترافًا صريحًا ومتأخرًا بفقدان السيطرة على هذه المدينة الإستراتيجية.