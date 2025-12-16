الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 57 مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني، إسقاط 57 مسيرة روسية فوق مناطق عدة من البلاد الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق ، أعلن الجيش الأوكراني عن استهداف محطة توليد للطاقة الكهربائية في مدينة بيلجورود الروسية، في أحدث تصعيد بين الجانبين.

من جهتها، أعلنت الدفاع الروسية عن إسقاط 71 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية فوق ست مناطق روسية ومياه بحر آزوف، في الفترة من الساعة 20:00 حتى 23:00 بتوقيت موسكو.



وفي العاصمة موسكو، أكد عمدة المدينة سيرغي سوبيانين إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانت تتجهان نحو العاصمة ليلة الأحد.

وقال سيرغي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو"، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مكان سقوط الحطام.

وأضاف : بعد ساعة تقريبًا أن الدفاع الجوي أسقط طائرة مسيرة أخرى بالقرب من العاصمة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ، في وقت سابق عن إسقاط 56 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية خلال 4 ساعات.

هذا التصعيد الأخير ، يأتي وسط استمرار المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية، مع تكثيف الهجمات بالطائرات المسيرة على أهداف استراتيجية في كلا البلدين.