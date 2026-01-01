وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام

اندلع حريق هائل، فجر اليوم، في كنيسة فوندل كيرك التاريخية الواقعة في العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك بعد نحو ساعة واحدة من انتهاء احتفالات رأس السنة الميلادية، ما أثار حالة من القلق الشديد بشأن سلامة المبنى الأثري.



وأفادت السلطات المحلية بأن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف من الكنيسة، وسط جهود مكثفة من فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، في حين عبرت فرق الطوارئ عن مخاوف حقيقية من احتمالات انهيار أجزاء من المبنى بسبب شدة النيران.



ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحجم الخسائر المادية.