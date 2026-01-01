قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رسميا .. أسعار الذهب في مصر مستهل العام الجديد 2026

علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل هامشي بنهاية تداولات العام 2025.

يرصد موقع “صدى البلد” الأخباري أسعار الذهب وتحركاته في مصر أول أيام العام الميلادي الجديد اليوم الخميس 1 يناير 2026 وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الخميس 

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر  بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 6665 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6840 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6110 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6080 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5830 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 5810 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم  4995 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 4980 جنيهات. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3885جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  3875 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12  اليوم إلى 3330  جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3320 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي  46640 جنيهًا.

وصل  سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 46480  جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو207240  جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 206525  جنيها.

سعر الذهب عالميا يوم الخميس

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4316.35  دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:
تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب شراء الذهب سعر بيع جرام الذهب أوقية الذهب الجنيه الذهب

