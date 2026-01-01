مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كب كيك البرتقال.

طريقة عمل كب كيك البرتقال

المكونات

- كوب ونصف دقيق مُنخل.

- نصف كوب سكر أبيض.

- نصف كوب زيت نباتى.

- نصف كوب عصير برتقال طازج.

- ملعقة كبيرة بشر برتقال.

- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة ونصف بكينج باودر.

- رشة ملح.

طريقة التحضير لعمل كب كيك البرتقال

1- فى وعاء عميق، أخفقى البيض مع السكر جيدًا حتى يتحول الخليط إلى لون فاتح قشدى، ثم أضيفى الزيت والفانيليا وعصير البرتقال، ثم قلّبى حتى يذوب السكر تمامًا، وأضيفى بشر البرتقال لتحصلى على نكهة قوية ومميزة.

2- فى إناء آخر، اخلطى الدقيق مع البكينج باودر ورشة الملح، وأضيفى المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل، مع التقليب الخفيف، حتى يمتزج الخليط، دون مبالغة فى الخفق حتى لا يهبط.

3- سخنى الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وضعى ورق الكب كيك فى الصينية، واملئى كل قالب حتى ثلثيه فقط، وأدخلى الصينية إلى الفرن لمدة 15- 20 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا، ويمكنكِ اختبار النضج بخلة خشبية.