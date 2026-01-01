أجبرت على الاعتزال.. أشرف قاسم يكشف أسرارا لأول مرة

كشف أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس وأسرار اعتزاله كرة القدم لأول مرة في حياته.

أشرف قاسم

وقال أشرف قاسم خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "أنا أجبرت على الاعتزال وأنا في سن الـ30 عامًا".

وأضاف: "بعد التتويج ببطولة إفريقيا 1996، عقدي وقتها مع الزمالك كان قد انتهى، وعلمت من الصحف وقتها بعدم وجود اسمي في قائمة الموسم الجديد".

وأشار قاسم إلى أن رئيس النادي وقتها كان الدكتور كمال درويش، والمدير الفني فاروق السيد، قبل أن يتولى تدريب الفريق المدرب الهولندي كرول.

وأوضح: “الزمالك وقتها قرر القيام بإحلال وتجديد في الفريق، وكان قرار رحيلي عن النادي في هذا التوقيت. رغم أنني كنت في سن الـ30، وكانت هناك أسماء أكبر مني سناً، مثل أيمن منصور وحسين السيد، ولكن تم اتخاذ هذا القرار.”

واختتم قائلاً: “كنت لاعبًا ملتزمًا وقدمنا الكثير للزمالك، لكن في النهاية كانت هذه هي رغبة النادي.”