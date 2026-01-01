استجابة لضغوط أمريكية.. إسرائيل تتهيأ لفتح معبر رفح خلال أيام

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تستعد لإعادة فتح معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك استجابة لضغوط مارستها الإدارة الأميركية.

وذكرت الهيئة أن الإعلان عن فتح المعبر في كلا الاتجاهين سيصدر قريبا، عقب اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة.



وبحسب مصادر مطلعة، فإن واشنطن ضغطت على تل أبيب خلال اجتماع نتنياهو وترامب في منتجع مارالاغو، من أجل فتح معبر رفح والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والآليات الضرورية إلى قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.



وقال مصدر أميركي إن الإعلان الرسمي قد يتم فور عودة نتنياهو إلى إسرائيل، مرجحًا أن يكون خلال الأيام المقبلة.



وشهد اللقاء بين نتنياهو وترامب مناقشة سبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، والتي تتضمن نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة شؤون غزة، إلى جانب نشر قوة للاستقرار وإنشاء مجلس للسلام بإشراف أميركي.



ويُعد معبر رفح شريانا حيويا يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وتمثل إعادة فتحه خطوة محورية لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة، في وقت دعت فيه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة مرارًا إلى إعادة تشغيله دون تأخير.