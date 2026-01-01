أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد.. وأحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن حزمة من الخطط والتفاصيل المهمة المتعلقة بتطوير شبكة مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية.أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

أجواء شديدة البرودة في ليلة رأس السنة.. حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر.



أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

علق الإعلامي أحمد موسى على حديثه بالأمس مع طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن سعر تذكرة المترو وأزمة الفكة، قائلا: "الناس سابت اللقاء كله ومسكت في جزء زيادة سعر التذكرة.. مفيش حاجه بتزيد كده".رئيس البورصة: 8 شركات تستعد للقيد في 2026.. ونشاط مرتقب بالطروحات الحكومية والخاصة

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة، وتشهد طلباً متزايداً من المستثمرين على قيد شركات جديدة.



بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، انه تم الانتهاء من أعمال الاقتراع بشأن تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة، في 31 مقر ويستمر العمل في 108 مقر لاستقبال المصريين في الخارج.



مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الحالية والمسارات التي تتحرك فيها الدولة المصرية تبشر بأن السنوات المقبلة ستكون سنوات رخاء وسعادة على مصر وشعبها.نفتخر بها.. رئيس الوزراء: كل مصري شارك في بناء العاصمة الإدارية له كل التقدير والاحترام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه نشهد احتفالات العام الجديد من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد درة تاج المدن الجديدة، مؤجها الشكر والتحية لمن حول الحلم إلى حقيقة واقع، فكل مصري شارك في بناء العاصمة الادارية له كل التقدير والاحترام".



المطربة هدى تكشف سر بداياتها الغنائية: «بدأت بكل الألوان وليس الشعبي فقط»

تحدّثت المطربة هدى، عن بداية طريقها الغنائي، قائلة: «بدأت الغناء بكل الألوان، وليس اللون الشعبي فقط».



سليمان عيد في قلب أحمد السقا.. صديق لا يحتمل وداعه وحكاية إنسانية لا تنسى

كشف الفنان أحمد السقا عن موقف إنساني بالغ التأثير جمعه بالفنان الراحل سليمان عيد، معبرًا عن حجم الصدمة التي شعر بها بعد رحيله، مؤكدًا أنه لم يستطع تحمل فكرة المشاركة في دفنه، رغم مروره بتجارب مشابهة من قبل.