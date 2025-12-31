مدبولي: السنوات المقبلة تحمل بشائر رخاء وسعادة لمصر.. والاحتفال من العاصمة الإدارية له دلالة خاصة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الحالية والمسارات التي تتحرك فيها الدولة المصرية تبشر بأن السنوات المقبلة ستكون سنوات رخاء وسعادة على مصر وشعبها، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات وإصلاحات يضع البلاد على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا.

إنجازات على أرض الواقع

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في احتفالية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة حلول العام الجديد، حيث شدد مدبولي على أن الاحتفال بقدوم العام الجديد من قلب العاصمة الإدارية الجديدة يحمل رمزية ودلالة مهمة، تعكس حجم ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وتجسد رؤية الدولة في بناء مدن حديثة ومستدامة تواكب تطلعات المصريين.



وأضاف رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت نموذجًا لما تسعى الدولة إلى تحقيقه في مختلف ربوع الجمهورية، من تخطيط عمراني متطور، وبنية تحتية حديثة، وبيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإقامة، مؤكدًا أن هذه المشروعات العملاقة تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الشاملة.



وأشار مدبولي إلى أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، رغم التحديات الإقليمية والدولية، معتمدًة على رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية، هدفها الأول تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن العام الجديد يحمل آمالًا كبيرة، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات قومية كبرى تعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.