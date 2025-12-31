قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب السودان وبوركينا فاسو في أمم إفريقيا
إسلام عزام: البورصة المصرية تتصدر الأسواق العالمية في عام 2025
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أخبار البلد

مدبولي يوجه بتطوير أداء "المجتمعات العمرانية" وتعظيم مواردها لدعم الاقتصاد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض آليات تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا الدور يوجب العمل دوماً على تطوير أدائها، ورفع كفاءة العمل بها.

رفع كفاءة الهيئات الاقتصادية

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم إجراء فحص ودراسة لجميع الهيئات الاقتصادية، بهدف العمل على رفع كفاءتها، واستدامة أدائها لدورها، ومن بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك توصيات من اللجنة في هذا الشأن.

بدوره، قال الدكتور حسين عيسى: "للهيئة دور كبير بالفعل في الاقتصاد المصري، وتُحقق نجاحاً كبيراً، ونحن ندرس أوضاعها المالية، ولدينا مقترحات لزيادة الأنشطة والموارد، حيث أن لدى الهيئة إمكانات كبيرة تستطيع بها مضاعفة إيراداتها".

وقدم المهندس شريف الشربيني عرضاً أشار خلاله إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتبعها عددٌ كبير من أجهزة المدن الجديدة؛ كما استعرض المعايير الاسترشادية للهيئات الاقتصادية التي تطبقها الهيئة، ومن بينها توفير أنواع الإسكان المختلفة، بأسعار تناسب كافة الشرائح ضمن دورها المجتمعي لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى العمل على توفير موارد مستدامة بهدف تعظيم الإيرادات، إلى جانب مباشرة أداء نشاط اقتصادي يتمثل في بيع الأراضي والوحدات وتقديم الخدمات، وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية للخدمات.     

وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الهيئة تعمل حالياً على الاستثمار الأمثل لما تمتلكه من أصول، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية بوجه عام، كما يتم تعظيم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص؛ في ظل خطة وضعتها الهيئة لتعظيم العوائد وزيادة الموارد.

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

نقص زيت الفرامل

نقص زيت الفرامل.. متى يكون الأمر طبيعيا ومتى يشير إلى خطر حقيقي؟

سوبارو بفتيس مانيوال

سوبارو تشوق لسيارة WRX STI S4 بفتيس مانيوال

السيارات الصينية

عشرات العلامات الصينية للسيارات الكهربائية معرضة للانهيار في 2026

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

