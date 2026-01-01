مواقيت الصلاة اليوم 1 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الخميس 1 يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 5:18 ص.

• موعد الشروق: 6:51 ص.

• موعد أذان ‎الظهر: 11:58 ص.

• ‎موعد أذان العصر: 2:47 م.

• موعد أذان ‎المغرب: 5:06 م.

• موعد أذان ‎العشاء: 6:29 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 5:25 ص.

• موعد الشروق: 6:59 ص.

• ‎موعد أذان الظهر: 12:04 م.

• موعد أذان ‎العصر: 2:50 م.

• ‎موعد أذان المغرب: 5:09 م.

• ‎موعد أذان العشاء: 6:33 م.





مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 5:04 ص.

• موعد الشروق: 6:31 ص.

• موعد أذان ‎الظهر: 11:52 ص.

• ‎موعد أذان العصر: 2:53 م.

• موعد أذان ‎المغرب: 5:13 م.

• موعد أذان العشاء: 6:31 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:36 ص.

• موعد الشروق: 7:10 ص.

• ‎موعد أذان الظهر: 12:15 م.

• موعد أذان ‎العصر: 3:01 م.

• ‎موعد أذان المغرب: 5:19 م.

• موعد أذان ‎العشاء: 6:43 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 5:04 ص.

‎• موعد الشروق: 6:34 ص.

• موعد أذان الظهر: 11:48 ص.

• موعد أذان العصر: 2:43 م.

• موعد أذان المغرب: 5:02 م.

• موعد أذان العشاء: 6:23 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 5:03 ص.

• موعد الشروق: 6:34 ص.

• موعد أذان الظهر: 11:46 ص.

• موعد أذان العصر: 2:40 م.

• موعد أذان المغرب: 4:59 م.

• موعد أذان العشاء: 6:20 م.