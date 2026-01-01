ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك ،فوائد البطاطا الحلوة..

1. مصدر جيد لفيتامين B6: فيتامين B6 يساعد على الحد من الحمض الأميني الكيميائية في أجسامنا.

2. مصدر جيد لفيتامين C: كما نعلم فيتامين C مهم جداً في المساعدة على درء فيروسات البرد والإنفلونزا، لكن عدد قليل من الناس يدركون أن هذا الفيتامين يلعب دوراً هامًا في تكوين العظام والأسنان، وتحسين عملية الهضم، وكذلك تشكيل خلايا الدم.

3. مصدر جيد لفيتامين D: وهو الفيتامين المكمل لنظام المناعة والصحة العامة في الجسم والذي يساعد بدورة فيتامين (أ) ، في المعتاد لا نحصل جسمنا على هذا الفيتامين د إلا من أشعة الشمس الكافية.

4.البطاطا الحلوة مصدر غني بالحديد: معظم الناس يدركون أننا في حاجة إلى الحديد ليمدنا بالطاقة وكذلك لمنع الأنيميا بالجسم لدينا الطاقة الكافية.

5. مصدر غني بالمغنيسيوم: وهو العنصر الأساسي الذي يساعدنا على الاسترخاء ومقاومة الإجهاد ، كما أن المغنيسيوم ضروري لصحة الشرايين في الجسم وكذلك صحة العظام والقلب والعضلات.

6. مصدر غني بالبوتاسيوم . واحد من العناصر الهامة التي تساعد على تنظيم ضربات القلب والإشارات العصبية.

7. مصدر آمن وطبيعي للسكر.

8. مصدر غني بالكاروتين وبيتا كاروتين.

9. تعزز صحة القلب: البطاطا الحلوة هي مصدر كبير من فيتامين B6 الرائعة في تحطيم الحمض الاميني والمساهم في تصلب الأوعية الدموية والشرايين.

10. تساعد على الاسترخاء وتقلل الشعور بالإجهاد.

11.مفيدة لعملية الهضم فوائد البطاطا الحلوة للجهاز الهضمي رائعة .

12. مفيدة للشعر وللبشرة: فيتامين (A) الموجود في البطاطا