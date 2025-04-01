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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو زكي يحتفل بعيد ميلاده الـ42 اليوم

عمرو زكي
عمرو زكي
سارة عبد الله

يحتفل عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ42.

كان عمرو زكى أنهى مسيرته الكروية بالاعتزال فى أغسطس 2015 بعدما حقق تألقا كبيرا، خاصة مع المنتخب الوطني.

خطاب من الزمالك لرابطة الأندية

من جانب آخر، أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بناءً على الأنباء المتداولة منذ أمس بخصوص صدور قرار جديد من مجلس إدارة الرابطة بتعديل القرار رقم 50 السابق إخطار نادي الزمالك به.

وأشار  نادي الزمالك في خطابه إلى أنه الطرف الرئيسي للموضوع محل القرار المذكور ولم يتم إخطاره حتى الآن بالقرار الجديد المنوه عنه بالبيان الأخير بتاريخ 30 مارس 2025م.

ومع حفظ حق النادي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، فإن نادي الزمالك يطلب على وجه السرعة بموافاتنا بالرد الرسمي على النقاط الثلاث التالية: 
صورة كاملة من القرار الجديد للرابطة.
بيان تفصيلي بأسباب ذلك القرار إن وجد.
صورة محضر اجتماع الرابطة الذي صدر فيه القرار المشار إليه وجميع المستندات والوثائق ذات الصلة إن وجدت.

ويؤكد نادي الزمالك أنه مع احترامه لجميع الأطراف ذات الصلة فإن عدم موافاتنا بشيء مما تقدم يعد إقرار منكم بعدم تحققه وعدم وجوده.

وكانت رابطة الأندية أرسلت خطاباً إلى نادي الزمالك برقم صادر 707 في 15 مارس 2025م، والمتضمن رقم 50 بشأن مباراة النادي مع فريق النادي الأهلي التي كان مقرراً إقامتها يوم 11 مارس 2025، والذي جاء به تطبيقاً للائحة اعتبار الزمالك فائز 3 / صفر وخصم ثلاث نقاط من المنافس، بالإضافة للغرامات والعقوبات المالية.

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