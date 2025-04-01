غيابات عديدة تضرب الأهلي اليوم أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهة مهمة اليوم أمام الهلال السوداني ، في اطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويعاني الأهلي اليوم ، من العديد من الغيابات بين لاعبيه

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني:



علي معلول، استبعاد فني.

عمر الساعي، استبعاد فني.

مصطفى مخلوف - استبعاد فني.

سمير محمد - استبعاد فني.

رضا سليم - إصابة.

كريم فؤاد - إصابة.

أحمد نبيل كوكا - استبعاد فني.

خالد عبدالفتاح - استبعاد فني.

حمزة عبدالكريم - استبعاد فني.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.