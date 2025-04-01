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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات عديدة تضرب الأهلي اليوم أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

 يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهة مهمة اليوم أمام الهلال السوداني ، في اطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

ويعاني الأهلي اليوم ، من العديد من الغيابات بين لاعبيه 

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني:


علي معلول، استبعاد فني.

عمر الساعي، استبعاد فني.

مصطفى مخلوف - استبعاد فني.

سمير محمد - استبعاد فني.

رضا سليم - إصابة.

كريم فؤاد - إصابة.

أحمد نبيل كوكا - استبعاد فني.

خالد عبدالفتاح - استبعاد فني.

حمزة عبدالكريم - استبعاد فني.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الاهلي معلول الهلال السوداني استاد القاهرة الدولي

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