غيابات عديدة تضرب الأهلي اليوم أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهة مهمة اليوم أمام الهلال السوداني ، في اطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .
ويعاني الأهلي اليوم ، من العديد من الغيابات بين لاعبيه
غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني:
علي معلول، استبعاد فني.
عمر الساعي، استبعاد فني.
مصطفى مخلوف - استبعاد فني.
سمير محمد - استبعاد فني.
رضا سليم - إصابة.
كريم فؤاد - إصابة.
أحمد نبيل كوكا - استبعاد فني.
خالد عبدالفتاح - استبعاد فني.
حمزة عبدالكريم - استبعاد فني.
موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا
وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.