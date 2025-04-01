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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد أبرزها.. مباريات اليوم الثلاثاء 1-4-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 ، عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ، فى كاس إسبانيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 


صن داونز X الترجي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

الأهلي X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مولودية الجزائر X أورلاندو بيراتس  – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8

بيراميدز X الجيش الملكي  – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

آرسنال X فولهام  – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

نوتينجهام فورست X مانشستر يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1


 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ريال مدريد X  ريال سوسيداد – الساعة 9:30 مساء على قناة  SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

أرمينيا بيليفيلد X باير ليفركوزن – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

إمبولي X بولونيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

دنكارك X باريس سان جيرمان – الساعة 9:10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

الاتحاد X الشباب – الساعة 8 مساء  على قناة  SSC2 HD

الاهلي الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا كاس خادم الحرمين الشريفين

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