ريال مدريد أبرزها.. مباريات اليوم الثلاثاء 1-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 ، عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ، فى كاس إسبانيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
صن داونز X الترجي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
الأهلي X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مولودية الجزائر X أورلاندو بيراتس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8
بيراميدز X الجيش الملكي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
آرسنال X فولهام – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
نوتينجهام فورست X مانشستر يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
ريال مدريد X ريال سوسيداد – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 HD
مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة
أرمينيا بيليفيلد X باير ليفركوزن – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
إمبولي X بولونيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
دنكارك X باريس سان جيرمان – الساعة 9:10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة
الاتحاد X الشباب – الساعة 8 مساء على قناة SSC2 HD