ريال مدريد أبرزها.. مباريات اليوم الثلاثاء 1-4-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 1 - 4 - 2025 ، عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد ، فى كاس إسبانيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة





صن داونز X الترجي – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

الأهلي X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مولودية الجزائر X أورلاندو بيراتس – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 8

بيراميدز X الجيش الملكي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



آرسنال X فولهام – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

نوتينجهام فورست X مانشستر يونايتد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة



ريال مدريد X ريال سوسيداد – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة



أرمينيا بيليفيلد X باير ليفركوزن – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة



إمبولي X بولونيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة



دنكارك X باريس سان جيرمان – الساعة 9:10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة



الاتحاد X الشباب – الساعة 8 مساء على قناة SSC2 HD