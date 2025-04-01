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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكي

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

تقام مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

يسعى الفريقان لتحقيق الفوز من أجل حجز مقعد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يطمح بيراميدز لمواصلة مشواره الناجح في البطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تجنب مواجهة مباشرة بين الأهلي وبيراميدز حتى المباراة النهائية، مما يزيد من احتمالية إقامة نهائي مصري خالص، كما حدث في نسخة 2020 عندما التقى الأهلي والزمالك وفاز الأهلي بنتيجة 2-1. 

وفقًا لنظام البطولة، سيلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والهلال السوداني مع الفائز من مباراة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي. وعلى الجانب الآخر، يواجه الفائز من لقاء بيراميدز والجيش الملكي المتأهل من مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي والمولودية الجزائري.

إذا نجح الأهلي وبيراميدز في عبور عقبة ربع النهائي ثم نصف النهائي، ستكون المواجهة النهائية بين فريقين مصريين للمرة الثانية في تاريخ البطولة، مما يعزز من مكانة الكرة المصرية على الساحة الإفريقية. 

وتشهد البطولة منافسة شرسة بين الأندية الكبرى في القارة، حيث تسعى الفرق المشاركة للتتويج باللقب القاري وتعزيز سجلها التاريخي.

يدخل بيراميدز المباراة بأمل تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه بعد أدائه الجيد في البطولة، بينما يسعى الجيش الملكي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض نتيجة الذهاب والتأهل إلى الدور المقبل. 

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، في ظل تقارب المستوى بين الفريقين ورغبة كل منهما في بلوغ نصف النهائي.

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