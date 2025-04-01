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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجزار: أتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك.. والمحلة وجماهيره أكبر داعم لنا

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

أكد عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن عروضًا كثيرة للاحتراف داخل وخارج مصر جاءته في يناير الماضي، لكنه فضل تأجيلها لرغبته في الاستمرار مع زعيم الفلاحين والتركيز من أجل البقاء في الدوري هذا الموسم.

وتابع "الجزار"، تعاهدت مع زملائي على إعادة المحلة لمكانها الطبيعي وسط الكبار، ثم بعد ذلك يكون التفكير في خطوة آخرى، الانضمام لنادي جماهيري يتمتع بشعبية كبيرة مثل غزل المحلة خطوة مميزة في مسيرتي، ومجلس الإدارة والجماهير هما أبرز داعم لنا بشكل كبير.

وأضاف عمرو الجزار: تذبذب المستوى واهتزاز النتائج جاءا بسبب تولي 3 مديرين فنيين للفريق على مدار الموسم، وكل منهم له فكره ومدرسته التدريبية المختلفة، وهذا ما سبب خلل في المنظومة.

وشدد "الجزار" على أن اللعب في الدوري الممتاز للمرة الأولى كان جزءً من طموحاته وأحلامه مع كرة القدم، لكن هدفه الأكبر هو الانضمام لأحد القطبين، ولدي بالفعل عروضًا كثيرة، لكن تركيزي الكامل مع المحلة حتى نضمن البقاء في الدوري هذا الموسم.

واختتم مدافع غزل المحلة حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري، قائلًا: أي لاعب يتمنى الانضمام لأحد الثلاثي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، وكما قلت تركيزي حاليًا هو مساعدة نادي غزل المحلة على البقاء في الدوري، الذي أكن لإدارته وجماهيره كل الاحترام، ولن أرحل إلا بموافقتهم.

الأهلي الزمالك غزل المحلة عمرو الجزار دورى نايل اخبار الرياضة

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