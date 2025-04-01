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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يختتم استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني فى ربع نهائي الكونفدرالية

المصرى البورسعيدى
المصرى البورسعيدى
رباب الهواري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني، في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامته غدًا الأربعاء في السادسة مساءً على ستاد السويس الجديد.

وكان المصري قد تأهل إلى هذا الدور بعدما احتل وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر بـ14 نقطة. 

وعلى الجانب الآخر، يمتلك الفريق المصري قيمة تسويقية تبلغ 9.55 مليون يورو، متفوقًا بفارق كبير على سيمبا، الذي تبلغ قيمته 2.18 مليون يورو، مما يمنح الفريق البورسعيدي أفضلية من حيث الإمكانيات.

وفي سياق التحكيم، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي للمباراة، والذي يقوده الحكم المالي بوبو تراوري، ويعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، والبوركينابي سيدو تياما كمساعد ثانٍ، فيما يتولى جان أوتارا من بوركينا فاسو مهام الحكم الرابع. 

كما تم تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس حكمًا لتقنية الفيديو، بمعاونة الكاميرونية كارين فومو.

يذكر أن الحكم بوبو تراوري سبق له إدارة مباراة المصري أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الحالية، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين دون رد


 

المصرى البورسعيدي أنيس بوجلبان الكونفدرالية سيمبا التنزانى اخبار الرياضة

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