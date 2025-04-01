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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على تاريخ مواجهات بيراميدز مع الجيش الملكى المغربى

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق الكرة إلى مباراة بيراميدز المصري والجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مشوار الفريقين في البطولة

نجح بيراميدز في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي ضمت الترجي التونسي، ساجرادا الأنغولي، ودغوليبا المالي، برصيد 13 نقطة. أما الجيش الملكي، فقد تصدر المجموعة الثانية التي ضمت صن داونز، الرجاء المغربي، ومانيما أنيون الكونغولي.

يشارك بيراميدز في دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، ونجح هذا الموسم في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تجاوزه عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بنتائج كبيرة (6-0 و3-1).

يُذكر أن الأندية المصرية التي سبق لها التتويج بالبطولة هي الأهلي (الأكثر تتويجًا)، الزمالك، والإسماعيلي كأول فريق عربي يحصد اللقب.

بيراميدز أمام الأندية المغربية

لم يسبق لبيراميدز تحقيق أي انتصار على الفرق المغربية في المنافسات القارية، حيث خسر نهائي الكونفدرالية 2020 أمام نهضة بركان (1-0)، وواجه الرجاء المغربي في 2021 بدور المجموعات ونصف النهائي، حيث خسر مواجهتين (2-0 و3-0)، وتعادل في اثنتين، قبل أن يودع بركلات الترجيح.

وفي 2023، التقى بيراميدز مع الجيش الملكي في دور المجموعات بالكونفدرالية، وتعادلا (2-2) في القاهرة، قبل أن يفوز الفريق المغربي (1-0) في المغرب.

المواجهات السابقة بين بيراميدز والجيش الملكي

لعب الفريقان مرتين فقط في الكونفدرالية الأفريقية 2023، وانتهت المواجهة الأولى بالتعادل الإيجابي (2-2) في الدفاع الجوي، بينما فاز الجيش الملكي (1-0) في لقاء الإياب بالمغرب.

يسعى بيراميدز لتحقيق فوزه الأول على الفرق المغربية، وكسر عقدته أمام الجيش الملكي، لضمان خطوة نحو نصف نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه

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