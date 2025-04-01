بدوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم، الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي

بينما تقام مباراة الإياب في العاصمة الموريتانية نواكشوط على ملعب الشيخة ولد بوضياف، يوم الثلاثاء 8 أبريل.

وسيواجه الفريق المتأهل من هذه المواجهة، الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وتذاع مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني، عبر قناة beIN Sports، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا.