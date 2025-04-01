عمرو الجزار: المحلة قادر على الاستمرار في الدوري.. ومجموعة الهبوط أصعب

أكد عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن فريقه قادر على الاستمرار في الدوري رغم تغيير نظام البطولة، مشددًا على أن ضغط المباريات بين البطولات تسبب في إحداث حالة من الإجهاد بين اللاعبين.

وتابع "الجزار" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري، قائلًا: نظام الدوري الجديد يشبه مباريات الكأس، وهذا ما زاد من صعوبة البطولة على العديد من الفرق التي كانت تعتمد على تجميع النقاط للبقاء في الدوري.

وأضاف مدافع غزل المحلة، الفوارق بين الفرق متقاربة للغاية هذا الموسم، والمنافسة في مجموعة الهبوط أصعب بكثير من مجموعة تحديد البطل.

واختتم عمرو الجزار حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري، نظام بطولة الدوري الجديد من الممكن أن يفرز بطلًا جديدًا هذا الموسم بخلاف الأهلي والزمالك.