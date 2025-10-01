بعد الخسارة من الأهلي.. «ميدو»: هناك من يسعى لهدم المعبد داخل الزمالك وإشعال الأزمات

شنَّ الإعلامي أحمد حسام "ميدو" هجومًا قويًا على الأوضاع داخل نادي الزمالك بعد الخسارة الأخيرة أمام الأهلي بنتيجة 2/1 في الدوري، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا داخل القلعة البيضاء لديهم رغبة في "هدم المعبد" وإشعال الأزمات.

وقال ميدو، عبر برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "الزمالك رجع لعادته القديمة بعد أي خسارة أمام الأهلي، ردود الفعل العنيفة بتولّع الدنيا وبتحط النادي في مشاكل متكررة".

وأضاف: "مجلس الإدارة دوره الأساسي تطوير موارد النادي في كل الألعاب، مش إشعال أزمات بعد كل تعثر".

وشدد ميدو على أهمية عودة السرية والانضباط الذي ميَّز الفريق في بداية الموسم، قائلاً: "أنا راجل زملكاوي وبقولكم.. بصّوا على الأهلي وقت الأزمات، مستحيل تلاقي خبر سلبي بيتسرّب، الكل بيلتزم بالهدوء".