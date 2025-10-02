انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب

كشفت مصادر مطلعة عن سر إقصاء المنتج هشام جمال من قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النهائية التى جري الإعلان عنها منذ قليل في انتخابات القلعة الحمراء القادمة.



قال المصدر ذاته إن لجنة الحكماء بـ النادي الأهلي أوصت بعدم ضم المنتج هشام جمال لقائمة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في انتخابات النادي الأهلي.



أضاف المصدر: لجنة الحكماء أوصت بضم إبراهيم العامري نجل الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، في القائمة النهائية حتى يتراجع شقيق العامري فاروق "هشام العامري" عن قرار ترشحه بشكل فردي علي مقعد تحت السن.



استطرد المصدر ذاته: فاضل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن المقعد تحت السن بين مي عاطف وجيانا فاروق وإبراهيم العامري ورويدا هشام وكريم التهامي ورنا إبراهيم وهشام جمال إلي أن حسم قراره ووضع في الاعتبار توصية لجنة الحكماء بضرورة استبعاد المنتج هشام جمال من القائمة النهائية في انتخابات القلعة الحمراء القادمة.



كان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عن قائمته في انتخابات النادي الأهلي بشكل رسمي.



وشهدت القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المقرر أن يخوض من خلالها انتخابات النادي الأهلي المقبلة استبعاد المنتج هشام جمال وكذلك مي عاطف.



كما شهدت القائمة النهائية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضم إبراهيم العامري بتوصية من لجنة الحكماء بالإضافة لضم رويدا هشام لتواجدها ضمن قائمة المرشحين.



وجاءت قائمة الخطيب النهائية في انتخابات الأهلي على النحو التالي:





محمود الخطيب رئيس





ياسين منصور نائب





خالد مرتجي أمين صندوق





أعضاء فوق السن، طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي و سيد عبد الحفيظ وحازم هلال و احمد حسام عوض





اعضاء تحت السن: إبراهيم العامري و رويدا هشام