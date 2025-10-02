قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعن عدة أشخاص خلال ازدحام في كنيس يهودي بمدينة مانشستر
نقابة الصحفيين: الاعتداء على أسطول الصمود عمل إرهابي
وفرة المعروض من السكر تقضي على الأزمات المتكررة
انتخابات الأهلي .. سر استبعاد هشام جمال من قائمة الخطيب
مدبولي: الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة
إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي
بالأسماء.. 5 وجوه جديدة بـ قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي
تعرف على قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
رياضة

الخطيب وياسين منصور وسيد عبدالحفيظ

الخطيب وياسين منصور وسيد عبدالحفيظ
الخطيب وياسين منصور وسيد عبدالحفيظ
يسري غازي

كشفت مصادر مطلعة عن سر إقصاء المنتج هشام جمال من قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي النهائية التى جري الإعلان عنها منذ قليل في انتخابات القلعة الحمراء القادمة.
 
قال المصدر ذاته إن لجنة الحكماء بـ النادي الأهلي أوصت بعدم ضم المنتج هشام جمال لقائمة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في انتخابات النادي الأهلي.


أضاف المصدر: لجنة الحكماء أوصت بضم إبراهيم العامري نجل الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، في القائمة النهائية حتى يتراجع شقيق العامري فاروق "هشام العامري" عن قرار ترشحه بشكل فردي علي مقعد تحت السن.

استطرد المصدر ذاته: فاضل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن المقعد تحت السن بين مي عاطف وجيانا فاروق وإبراهيم العامري ورويدا هشام وكريم التهامي ورنا إبراهيم وهشام جمال إلي أن حسم قراره ووضع في الاعتبار توصية لجنة الحكماء بضرورة استبعاد المنتج هشام جمال من القائمة النهائية في انتخابات القلعة الحمراء القادمة.

كان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عن قائمته في انتخابات النادي الأهلي بشكل رسمي.

وشهدت القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المقرر أن يخوض من خلالها انتخابات النادي الأهلي المقبلة استبعاد المنتج هشام جمال وكذلك مي عاطف.

كما شهدت القائمة النهائية لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضم إبراهيم العامري بتوصية من لجنة الحكماء بالإضافة لضم رويدا هشام لتواجدها ضمن قائمة المرشحين. 


وجاءت قائمة الخطيب النهائية في انتخابات الأهلي على النحو التالي: 
 


محمود الخطيب رئيس
 


ياسين منصور نائب
 


خالد مرتجي أمين صندوق 



أعضاء فوق السن، طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي و سيد عبد الحفيظ وحازم هلال و احمد حسام عوض 



اعضاء تحت السن: إبراهيم العامري و رويدا هشام

الأهلي الخطيب ياسين منصور سيدعبدالحفيظ انتخابات الأ÷لي

