النبراوي يخاطب رئيس الوزراء لزيادة بدل التفرغ للمهندسين بنسبة 30%
إنفينيكس تنظم ورشة عمل للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو في الجامعة الكندية
خالد مرتجي أساسي.. ماذا تغير في قائمة الخطيب منذ انتخابات 2017؟
أبو العلا: نحن مع أي تعديلات لتحقيق مزيد من العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان
ليلى عبد اللطيف تتوقع عودة زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
للرجال والسيدات.. 10 فوائد مذهلة تجعل شاي الكركدية مشروبا خارقا
المشاط: لدينا قوى بشرية هائلة وفرنسا تُدعم مشروعاتنا ذات الأولوية
مدير الـ IMB: نعمل على تطوير معايير احترافية تسهم في رفع ‏جودة الخدمات التسويقية دوليًا‎
وكيل النواب: ملاحظات رئيس الجمهورية تمنع أي لبس أو غموض بقانون الإجراءات الجنائية
بعد مشاركته في أسطول الصمود.. فنان تونسي يستغيث ويعلن اختطافه من الاسرائليين
حنفي جبالي: ملاحظات الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية
مصر وفرنسا تعلنان خطة استثمارية استراتيجية بـ4 مليارات يورو حتى 2030
رياضة

الخطيب يشيد بدور شوقي ومهند وسراج الدين ومي‏ في مجلس الأهلي

عبدالحكيم أبو علم

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر والتحية لكلٍّ من الدكتور محمد شوقي ‏والدكتور مهند ‏مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة مي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، على ‏جهودهم الكبيرة ‏التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية.


وشدد الخطيب على أن ما ‏قدموه بكل ‏إخلاصٍ محل تقدير كبير من الجميع. وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي لن ‏تتوقف؛ للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره. ‏

لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعًا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبًا وعرفانًا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من ٥٥ عامًا، كان النادي الأهلي ـ وما يزال ـ هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري.

وقال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فى بيان أمس :

أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة

خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في٢٠٢٣، تأثرتْ حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنتُ سابقًا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات؛ تفاديًا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا… ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي..

ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة....كل الشكر والتقدير لهم جميعًا…


وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق…شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. «الضهر والسند» في كل الظروف. ‏

النادي الأهلي الاهلي محمد شوقي مهند مجدي محمد سراج

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

لقطة من الفيديو

هدمر حياتك.. القصة الكاملة لفيديو سيدة السحر والأعمال بالشرقية

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أسطول الصمود

أسطول الصمود: اسرائيل استولت على 13 سفينة ومازال 30 قاربا يبحرون نحو سواحل غزة.. شاهد

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

حالة الطقس

أمطار رعدية على تلك المناطق.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

المفوضية الأوروبية

المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وقوانين البحار والملاحة الدولية

الدكتور حنفي جبالي

النواب: ملاحظات الرئيس حول قانون الإجراءات الجنائية تمثل إعلاءً لقيمة الحوار

صورة أرشيفية

بث مباشر: النواب يناقش ملاحظات الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

كلب ينهي حياة صاحبته

‎كلب يتسبب في وفاة مالكته خلال عراك على ناجيت ماكدونالدز

ذهب

توقف موجة صعود قياسي للذهب مع ارتفاع الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

