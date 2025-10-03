قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال متوسط يضرب أصفهان الإيرانية دون وقوع خسائر
بلينكن: خطة ترامب بشأن غزة مستوحاة من مقترحات سابقة لإدارة بايدن
جدار جوي ضد المسيرات.. خطة أوروبية لحماية سماء القارة
انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج.. وحركة القطارات تعود لطبيعتها
عباس شراقي: غياب التنسيق بين إثيوبيا ودول المصب جريمة مائية
سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها .. داوم عليهما حتى مغرب الشمس
تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب قبل إعلان موعد الترشح
مصـرع فتاة وإصابة والدتها وجدتها في إنهيار عقار قديم بالإسكندرية
إحداهما تقل 100 صحفي.. انطلاق موجة جديدة من سفن أسطول الصمود لكسر حصار غزة
معروف للزمالك والمحلة.. حكام مباريات السبت في الجولة العاشرة من الدوري
بوتين يلوّح بضرب محطات أوكرانيا النووية ويحذر الغرب من "اللعب بالنار"
بوتين يحذر واشنطن: تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" يقود إلى تصعيد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يسخر من شائعة مشاركته في برنامج رياضي

شوبير
شوبير
منار نور

سخر  الإعلامي أحمد شوبير من بوست عن مشاركة في تقديم فقرة رياضية في احدي البرامج الرياضية .  


كتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "اظرف خبر سمعته اني ممكن اشارك في تقديم برنامج".


كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قائمته التي سيخوض بها السباق الانتخابي المحدد له يومي 30، 31 من الشهر الجاري، على رأس القيادة للدورة الثالثة.

وضمت القائمة الجديدة التي أعلنها «الخطيب» في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، مزيجًا بين عناصر الخبرة والشباب ورجال الأعمال، لإحداث التوازن المطلوب وضرورة ضخ دماء جديدة داخل المجلس، بما يضمن استمرارية النجاح الإداري والرياضي للنادي في السنوات المقبلة، سواء على المستوى الإداري أو مستوى فريق الكرة.

وشهدت القائمة تواجد ياسين منصور رجل الأعمال المعروف على منصب نائب الرئيس، فيما سيظل خالد مرتجي محتفظًا بمقعده في أمانة الصندوق للدورة الثانية على التوالي، مع استمرار الأعضاء محمد الغزاوي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد الدماطي.

ومن بين الأسماء الجديدة أحمد حسام عوض، وخلال السطور القادمة نستعرض لكم السيرة الذاتية له.

شوبير برنامج شوبير احمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

حجز وحدة بديلة لمستأجري الايجار القديم

خطوات حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. قدم الآن

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

ترشيحاتنا

بنك الاستثمار الأوروبي

رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي: تعزيز الاستثمارات الخضراء والتكنولوجيا والأمن أولوية لمستقبل أوروبا

خلال الجولة

رئيس جهاز العبور الجديدة يقود خطة متكاملة لتسريع الإنجاز وتحسين جودة الحياة بالمدينة

خلال الافتتاح

الغرف التجارية والصناعية تشهد افتتاح معرض "كايرو فاشون آند تكس"

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

الفنانه منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تفجّر مفاجأة وتكشف سبب زواجها المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد