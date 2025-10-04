رسمياً.. أحمد شوبير على قناة النهار من أول نوڤمبر| صور

أعلنت شبكة تليفزيون النهار في بيان لها إتمام التعاقد مع أحمد شوبير، الذي سينضم رسمياً اعتباراً من أوائل نوڤمبر المقبل حيث يتم إطلاق برنامجه الجديد وهو توك شو رياضي يومي سيحمل أكثر من مفاجأة على مستوى الشكل والمضمون .

وقال علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة النهار: "انضمام شوبير إضافة كبيرة لقنواتنا، فلا أحد يستطيع إنكار قيمته وتأثيره وأنه كان سبّاقاً في تدشين الإعلام الرياضي الحديث وظل على مدار أكثر من 25 عاماً محتفظاً بموقعه ومكانته في الصدارة وأنا أقول دائماً أنه ناظر مدرسة الإعلام الرياضي ويسعدني بالقطع أنه حان الوقت لينضم الناظر إلى أسرة النهار، وبالتأكيد فهو أحد أهم الإعلاميين المتخصصين في مصر والمنطقة العربية وله دور كبير في انتشار البرامج الرياضية وجعل المحتوى الرياضي ضمن الأكثر مشاهدة كمحتوى أساسي لا غنى عنه سواء في القنوات العامة أو المتخصصة".

وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار أن استعدادات خاصة تجري الآن لتجهيز البرنامج الجديد مؤكداً : " لابد أن يأتى لائقاً بإسم تليفزيون النهار واسم كابتن شوبير ..والأهم أن نظل عند حسن ظن وثقة مشاهدينا بنا، ونحن متحمسون لفكرة أن شاشتنا ستشهد منافسة مهنية قوية ونزيهة بين برنامجين رياضيين كبيرين وهما " أوضة اللبس " لميدو والبرنامج الجديد لشوبير الذي سيتم قريباً الإعلان عن إسمه و توقيت وأيام ظهوره على الشاشة" .

من جانبه قال أحمد شوبير أن النجاح الكبير الذي تحققه قنوات النهار والجماهيرية العريضة التي تحظى بها تجعل أي إعلامي لايتردد في الإنضمام إليها ، و قال : " عندي أيضاً دوافع شخصية حيث تضم شاشة النهار قامات إعلامية كبيرة ولامعة في كل المجالات أفخر بوجودي بينهم فضلاً عن أن محبة وصداقات قوية تجمعني بهم وبقيادات المحطة منذ سنوات طويلة .. وإلى جانب ذلك أعلم تماماً أنني في مؤسسة إعلامية طموحها المهني لايتوقف ولديها رصيد كبير من ثقة الجمهور والمسئولين وصناع القرار وهو ما سأكون حريصاً على دعمه والحفاظ عليه من خلال محتوى برامجي محترم ومستقل وموضوعي ".