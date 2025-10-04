قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
رسمياً.. أحمد شوبير على قناة النهار من أول نوڤمبر| صور

سارة عبد الله

أعلنت شبكة تليفزيون النهار في بيان لها إتمام التعاقد مع أحمد شوبير، الذي سينضم رسمياً اعتباراً من أوائل نوڤمبر المقبل حيث يتم إطلاق برنامجه الجديد وهو توك شو رياضي يومي سيحمل أكثر من مفاجأة على مستوى الشكل والمضمون .

وقال علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة النهار: "انضمام شوبير إضافة كبيرة لقنواتنا،  فلا أحد يستطيع إنكار قيمته وتأثيره وأنه كان سبّاقاً في تدشين الإعلام الرياضي الحديث وظل على مدار أكثر من 25 عاماً محتفظاً بموقعه ومكانته في الصدارة وأنا أقول دائماً أنه ناظر مدرسة الإعلام الرياضي ويسعدني بالقطع أنه حان الوقت لينضم الناظر إلى أسرة النهار، وبالتأكيد فهو أحد أهم الإعلاميين المتخصصين في مصر والمنطقة العربية وله دور كبير في انتشار البرامج الرياضية وجعل المحتوى الرياضي ضمن الأكثر مشاهدة  كمحتوى أساسي لا غنى عنه سواء في القنوات العامة أو المتخصصة".

وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار أن استعدادات خاصة تجري الآن لتجهيز البرنامج الجديد مؤكداً : " لابد أن يأتى لائقاً بإسم تليفزيون النهار واسم كابتن شوبير ..والأهم أن نظل عند حسن ظن وثقة مشاهدينا بنا، ونحن متحمسون لفكرة أن شاشتنا ستشهد منافسة مهنية قوية ونزيهة بين برنامجين رياضيين كبيرين وهما " أوضة اللبس " لميدو والبرنامج الجديد لشوبير الذي سيتم قريباً الإعلان عن إسمه و توقيت وأيام ظهوره على الشاشة" .

من جانبه قال أحمد شوبير أن النجاح الكبير الذي تحققه قنوات النهار والجماهيرية العريضة التي تحظى بها تجعل أي إعلامي لايتردد في الإنضمام إليها ، و قال : " عندي أيضاً دوافع شخصية حيث تضم شاشة النهار قامات إعلامية كبيرة ولامعة في كل المجالات أفخر بوجودي بينهم فضلاً عن أن محبة وصداقات قوية تجمعني بهم وبقيادات المحطة منذ سنوات طويلة .. وإلى جانب ذلك أعلم تماماً أنني في مؤسسة إعلامية طموحها المهني لايتوقف ولديها رصيد كبير من ثقة الجمهور والمسئولين وصناع القرار وهو ما سأكون حريصاً على دعمه والحفاظ عليه من خلال محتوى برامجي محترم ومستقل وموضوعي ".

