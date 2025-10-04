مدرب سويدي عن مفاوضات الأهلي: مش صعب ومحتاج تجربة جديدة

كشفت تقارير إعلامية عن إهتمام النادي الأهلي بالحصول على خدمات هنريك ريدستروم المدير الفني لفريق ماليمو السويدي عقب رحيله عن فريقه في الآونة الأخيرة.

ذكرت التقارير الصحفية أن المدرب السويدي قال إن الأهلي نادي كبير وأنه يفاوض عديد المدربين في دوريات العالم.

وعن قبوله تدريب الأهلي قال : لا أستصعب ذلك فأنا حصلت على بطولات الدوري والكأس في مسابقات السويد ويمكن خوض تجارب أخري.

وكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الوطني السابق تفاصيل جديدة بشأن المدير الفني القادم لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

قال أحمد حسن عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الأهلي يجهز للتعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية كبيرة لتكون هدية الانتخابات.

أضاف : ويتولى الرباعي ( الكابتن محمود الخطيب وياسين منصور وخالد مرتجي وسيد عبدالحفيظ) هذا الملف في الوقت الحالي.

كان الإعلامي أحمد حسن، كشف عن استبعاد لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في لقاء كهرباء الإسماعيلية اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على انستجرام: “استبعاد أحمد رضا من قائمة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية بسبب شكواه من آلام في الركبة بجانب شكواه من آلام عضلية واللاعب يخضع لأشعة رنين”.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس مع كهرباء الإسماعيلية، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد المقاولون، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المتوقع أمام كهرباء الإسماعيلية

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل «كوكا»، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، زيزو، محمد على بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد شريف، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية



سيكون موعد مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس وكهرباء الإسماعيلية في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية

سيتم إذاعة مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس المدير الفني المؤقت ونظيره فريق كهرباء الإسماعيلية على قناة أون سبورت 1