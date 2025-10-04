قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إدارة الكرة بالزمالك تدرس بيع بعض اللاعبين غير المستفيد منهم فنياً في يناير..تفاصيل

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن بيع بعض اللاعبين من نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"مصدر:إدارة الكرة بالزمالك تدرس بيع بعض اللاعبين غير المستفيد منهم فنياً في يناير  لتوفير سيولة مالية".

وكان قد عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اجتماعًا مغلقًا مع لاعبيه مساء أمس، في محاولة لبث الحماس ورفع الروح المعنوية قبل مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكشف مصدر بالجهاز الفني أن فيريرا حرص على الاجتماع باللاعبين عقب المران الأخير، مؤكدًا لهم ضرورة نسيان نتيجة مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، التي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف، والتركيز الكامل على مباراة اليوم.

 وشدد المدير الفني على أن المنافسة على لقب الدوري ما زالت طويلة، وأن الفريق قادر على التعويض شريطة الالتزام والانضباط داخل الملعب.

وأضاف المصدر أن فيريرا طالب لاعبيه بـ غلق صفحة الأهلي تمامًا وعدم السماح للخسارة بالتأثير على الحالة النفسية، مؤكدًا أن الفوز أمام غزل المحلة سيكون خطوة مهمة نحو استعادة الثقة ومصالحة الجماهير.

ويخوض الزمالك مواجهة اليوم وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة، ويسعى للعودة إلى الانتصارات، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

الزمالك الاهلي احمد حسن

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

غلق قناة ناصر تي في

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

وفاة الشيخ خلف

زار منازل الأحباب.. كرامات الشيخ خلف خلال جنازته في أسيوط

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة
الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

صابرين

صابرين
صابرين
صابرين

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

