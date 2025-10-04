قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

زوجة محمود الخطيب
زوجة محمود الخطيب
سارة عبد الله

شاركت نيفين فريد، زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت زوجة الخطيب: “كلما كان تجرؤك على حرمات الله، كلما ظهر جهلك بقدْر الله تعالىَ وقلة خشيتك وتقواك …كلما زاد علمك بقدر الله وأسمائه وصفاته… كلما زادت التقوى في قلبك وعَزَ عليك أن تغضبه وصعُبَت عليك معصيته وصعُبَ على جوارحك إجتراح السيئات ومن أحبه الله عاونه على تطويع  جوارحه.. فلا ينظر إلى ما حَرَمَ الله ولا ينطق بما يُغضِبُ الله ولا يستمع  إلا إلى الطيب من القول.. "إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء ُ" كلما  أدركت قَدْرَ الله وعلمت أنه هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم كلما هذبت تلك النفس الأمارة بالسوء وترقيت إلى منزلة النفس اللوامة".

وتابعت: “اللهم اجعلنا ممن يخشونك في السر والعلانية.. ويقفون عند حدودك… ويتبعون أوامرك.. وينتهون عند نواهيك…. اللهم ارزقنا نفساً مطمئنة لايغويها شياطين  الچن ولا يحزنها شياطين الإنس … اللهم آمين آمين آمين”.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وأشارت إلى أن المرشحين هم:

- محمود الخطيب «مقعد الرئيس»

- ياسين منصور «مقعد النائب»

- خالد مرتجي «مقعد أمانة الصندوق».

وللعضوية فوق السن: 

«طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي  - محمد الجارحي سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان».

وللعضوية تحت السن: 

إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وسيعقد مجلس الإدارة، اجتماعًا خلال هذا الأسبوع؛ لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

ومع غلق باب الترشح للانتخابات؛ يكون محمود الخطيب قد ضمن البقاء في منصبه كرئيس للنادي الأهلي بالتزكية.

