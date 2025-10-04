زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

شاركت نيفين فريد، زوجة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت زوجة الخطيب: “كلما كان تجرؤك على حرمات الله، كلما ظهر جهلك بقدْر الله تعالىَ وقلة خشيتك وتقواك …كلما زاد علمك بقدر الله وأسمائه وصفاته… كلما زادت التقوى في قلبك وعَزَ عليك أن تغضبه وصعُبَت عليك معصيته وصعُبَ على جوارحك إجتراح السيئات ومن أحبه الله عاونه على تطويع جوارحه.. فلا ينظر إلى ما حَرَمَ الله ولا ينطق بما يُغضِبُ الله ولا يستمع إلا إلى الطيب من القول.. "إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء ُ" كلما أدركت قَدْرَ الله وعلمت أنه هو الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم كلما هذبت تلك النفس الأمارة بالسوء وترقيت إلى منزلة النفس اللوامة".

وتابعت: “اللهم اجعلنا ممن يخشونك في السر والعلانية.. ويقفون عند حدودك… ويتبعون أوامرك.. وينتهون عند نواهيك…. اللهم ارزقنا نفساً مطمئنة لايغويها شياطين الچن ولا يحزنها شياطين الإنس … اللهم آمين آمين آمين”.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وأشارت إلى أن المرشحين هم:

- محمود الخطيب «مقعد الرئيس»

- ياسين منصور «مقعد النائب»

- خالد مرتجي «مقعد أمانة الصندوق».

وللعضوية فوق السن:

«طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان».

وللعضوية تحت السن:

إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وسيعقد مجلس الإدارة، اجتماعًا خلال هذا الأسبوع؛ لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

ومع غلق باب الترشح للانتخابات؛ يكون محمود الخطيب قد ضمن البقاء في منصبه كرئيس للنادي الأهلي بالتزكية.