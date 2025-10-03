محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات النادي الأهلي، المقرر إجراؤها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، عن إغلاق باب الترشح في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وأشارت إلى أن المرشحين هم:

- محمود الخطيب «مقعد الرئيس»

- ياسين منصور «مقعد النائب»

- خالد مرتجي «مقعد أمانة الصندوق».

وللعضوية فوق السن:

«طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - منار سعيد - حسن طنطاوي - أحمد شريف - أحمد مجدي الحيوان».

وللعضوية تحت السن:

إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وسيعقد مجلس الإدارة، اجتماعًا خلال هذا الأسبوع؛ لاعتماد أوراق المرشحين قبل إرسالها للجهة الإدارية.

ومع غلق باب الترشح للانتخابات؛ يكون محمود الخطيب قد ضمن البقاء في منصبه كرئيس للنادي الأهلي بالتزكية.