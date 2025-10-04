ليفربول يصطدم بـ تشيلسي في ستامفورد بريدج متحديا سوء النتائج والإصابات

يستعد ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام تشيلسي، مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول هذه الجولة وسط ضغط كبير بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في المسابقات المحلية والقارية، حيث بدأ الفريق الموسم بشكل قوي قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام كريستال بالاس، ثم تلقى خسارة أخرى منتصف الأسبوع أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

من جانبه، يعاني تشيلسي من فترة صعبة لم يحقق خلالها أي فوز منذ الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد وبرايتون، وتعادل مع برينتفورد، بينما حقق انتصارات على لينكولن سيتي في كأس الرابطة وبنفيكا في دوري الأبطال.

رغم تراجع أداء ليفربول، فإن تشيلسي يتمنى لو كان في وضع أفضل، حيث يعاني فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا من سلسلة نتائج مخيبة، إذ حصد نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن صدارة الدوري.

ويواجه البلوز ضغوطًا إضافية بسبب الإصابات والإيقافات التي أثرت على تشكيلة الفريق، حيث يغيب عنهم كل من كول بالمر، وليام ديلاب، وليفي كولويل، إلى جانب المدافع تريفو تشالوباه الذي طُرد في المباراة الأخيرة أمام برايتون، مما ساهم في سقوط الفريق من تقدم بهدف إلى خسارة بثلاثة أهداف.