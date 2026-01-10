قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية

المعادن
المعادن
أ ش أ

بدأت الصين فرض قيود على صادرات المعادن النادرة الثقيلة والمغناطيسات القوية إلى الشركات اليابانية، وذلك عقب قرار بكين حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى الجيش الياباني.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه تم توسيع نطاق القيود الصينية لتشمل قطاعات صناعية يابانية متعددة، دون أن تقتصر على المجال الدفاعي فقط، في وقت أكدت فيه وزارة التجارة الصينية أن حظر تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان يستهدف الشركات العسكرية فحسب.


وقال خه يادونج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن المستخدمين المدنيين «لن يتأثروا» بهذه الإجراءات، مشددًا على أن القيود تركز على الجهات العسكرية.
وكانت الصين قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، حظرًا واسعًا على تصدير ما يُعرف بالسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وهي سلع يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية في الوقت نفسه.


وذكرت "وول ستريت جورنال" أن بكين بدأت منذ الأسبوع الماضي تقييد صادرات ما يُعرف بالمعادن النادرة الثقيلة، إلى جانب المغناطيسات القوية المصنوعة منها، مستندة في ذلك إلى إفادات من مصدرين يعملان في مجال التصدير داخل الصين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر مطلع على قرارات الحكومة الصينية، قوله إن مراجعة طلبات تراخيص التصدير عبر مختلف القطاعات الصناعية اليابانية قد توقفت بالكامل، ولا تقتصر على الشركات المرتبطة بالدفاع.


وتُعد السلع ذات الاستخدام المزدوج فئة تشمل بضائع أو برامج أو تقنيات يمكن توظيفها في الاستخدامات المدنية والعسكرية معًا، ومن بينها أنواع معينة من مغناطيسات المعادن النادرة المستخدمة في تشغيل محركات داخل قطع السيارات مثل المرايات الجانبية، والسماعات، ومضخات الزيت.


وتدهورت العلاقات بين الصين واليابان خلال الأشهر الماضية، منذ تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي، اعتبرت فيها أن أي هجوم صيني على تايوان يهدد بقاء اليابان قد يدفع طوكيو إلى رد عسكري، وهي تصريحات وصفتها بكين حينها بأنها «استفزازية».


وتحتفظ الصين بقائمة رقابة على الصادرات تضم نحو 1100 سلعة وتقنية ذات استخدام مزدوج، ويشترط على المصنعين الحصول على تراخيص خاصة لتصديرها إلى الخارج، بغض النظر عن الجهة المستفيدة النهائية.

الصين اليابان المعادن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

ترشيحاتنا

رباب صلاح

شقيقة محمد صلاح تسخر من توقعات مباريات أمم أفريقيا

منتخب مصر

صدام ناري بين مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

منتخب اليد

اليوم.. منتخب كرة اليد يواجه إيران فى دورة إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد