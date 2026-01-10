قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية
صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

لجنة انتخابات الوفد تتلقى الطعون من المرشحين .. اليوم

اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد
اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد
معتز الخصوصي

تتلقى اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد ،برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، اليوم السبت ١٠ يناير  وغدا الأحد ١١  يناير٢٠٢٦ ،الطعون والتظلمات  الخاصه بالمرشحين ،على أن تلتزم اللجنة بالبت في هذه الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأثنين الموافق 12 يناير 2026 .

وشددت اللجنة على أنها ستتخذ كافة القرارات التي تراها لازمة لضمان إنتخابات نموذجية تكون مضرباً للأمثال، وصولاً ليوم الاقتراع المقرر له الجمعة 30 يناير 2026.

وكانت اللجنة أعلنت فى مؤتمر صحفى مساء الخميس ٨ يناير ،بإعتباره اليوم الأخير لتلقى أوراق الترشيح لرئاسة حزب الوفد ،عن تقديم ٨ مرشحين منذ فتح باب الترشيح يوم السبت ٣ يناير حتى موعد الغلق وهم وفقا للترتيب النائب الوفدى الأسبق المستشار عيد هيكل،والدكتور هانى سرى الدين ،نائب رئيس حزب الوفد  ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق، والدكتور السيد البدوى شحاته رئيس حزب الوفد الأسبق، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق، والمهندس حمدى قوطة ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمهندس الحسينى الشرقاوى القيادى الوفدى ،وعصام الصباحى ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.

ويُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقم 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلى حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

اللجنة المشرفة على إنتخابات رئاسة حزب الوفد الكشوف النهائية للمرشحين السيد البدوى المستشار بهاء الدين أبو شقة ياسر حسان هانى سرى الدين

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن اختفاء شيرين عبد الوهاب.. ويوجه رسالة عاجلة | ما القصة؟

الأرصاد

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أهالي الضحايا والمصابين

وفاة 11شخصا وإصابة 9 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا | التفاصيل الكاملة

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

الأردن وتركيا

الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا

الجيش السوري

الجيش السوري يعلن مستجدات «عملية حلب».. تثبيت السيطرة وملاحقة بؤر التوتر

الاحتلال

اعتداءات مستمرة.. مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة بالقرب من حفارة بلبنان

بالصور

أطعمة تزيد الإرهاق النفسي .. إهمال البروتين يؤدي لـ سوء المزاج .. 4 نصائح لتقليل التوتر والإجهاد

الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي
الإرهاق النفسي

أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية

لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟
لماذا يحذّر الأطباء من تناول هذه الأطعمة على الريق؟

علامات الكبد الدهني تُشخص خطأ.. اعرفها قبل فوات الأوان

علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني
علامات الكبد الدهني

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم
كوب ماء دافئ صباحًا.. عادة بسيطة تغيّر صحتك من أول يوم

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

