تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم

يخوض تشيلسي مواجهة قوية أمام ليفربول على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن المرحلة السابعة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: أدارابيويو، تشالوبا، كوكوريلا.

في خط الوسط: كايسيدو، جيمس، إنزو، بونانوتي.

في خط الهجوم: إستيفاو، نيتو، جواو بيدرو.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول

تشيلسي × ليفربول – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS 1

تراجع مفاجئ بعد انطلاقة مثالية

قبل أسبوع واحد فقط، كان ليفربول يسير بخطى ثابتة، بعدما حقق سبعة انتصارات متتالية فى مختلف البطولات، ليبدو وكأنه الفريق الأقوى فى إنجلترا. إلا أن الخسارة أمام كريستال بالاس فى الدورى ثم أمام جلطة سراى فى دورى الأبطال كشفت عن ثغرات فنية واضحة ظلت خافية خلف الانتصارات المتأخرة.