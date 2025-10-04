قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خطة ترامب.. الاحتلال يجمد توغله في غزة ويعد قائمة أسرى فلسطينيين
مفاوضات المرحلة الأولى من خطة ترامب تبدأ غدا في مصر بمشاركة ويتكوف وكوشنير
الأقصر تفتح كنز"الفرعون الشمس".. افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد عشرين عامًا من الترميم ... شاهد
هل يجوز إخراج زكاة مالي بذبح عجل وتوزيع اللحم على الفقراء ؟
"الصقور" كلمة السراء وراء الزواج.. طليقة أحمد مكي تتحدث لـ “صدى البلد” عن كواليس لقائهما الأول
وكيل تعليم الوادى الجديد يكرم طالبين أعادا مبلغا ماليا لصاحبته
الزراعة تكشف عن حقيقة تعرض أراضى طرح النهر للغرق في المحافظات
اللواء محمد قشقوش : حرب أكتوبر كانت حتمية.. وخطة الخداع الاستراتيجي "مفتاح النصر"
رحلات وهمية.."الداخلية" تغلق 10 شركات سياحة نصبوا على مواطنين
الري: حذرنا المواطنين في طرح النهر من غرق أراضيهم قبل أسابيع
اليوم.. سيراميكا كليوباترا في ضيافة حرس الحدود بالدوري المصري
5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل
7 إنذارات.. حقيقة تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 في مونديال الشباب

منتخب الشباب
يسري غازي

تغلب منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه ، على نظيره منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب.

وافتتح التسجيل لـمنتخب تشيلي نيكولاس في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل أحمد عابدين لـ منتخب مصر للشباب في الدقيقة 47، ثم أضاف عمر خضر الهدف الثاني فى الدقيقة (90+4) من عمر المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب اليابان المركز الأول بالمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تأتي تشيلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر فى المركز الثالث، ونيوزيلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضاً.


وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب  كالتالي:

تشكيل منتخب مصر للشباب  كالتالي.. حارس المرمى: أحمد وهب.


خط الدفاع: مهاب سامي، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله يوستنجي.
تشكيل منتخب مصر للشباب  كالتالي.. 
خط الوسط: تيبو جبريال، أحمد خالد كباكا، سليم طلب.

خط الهجوم: حامد عبد الله، أحمد نايل، محمد عبد الله.

كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي بمشاركة منتخب مصر للشباب يتكون من 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
 

منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه صنع معجزة وسجل هدفا في اخر دقيقة واحتفل نجوم شباب الفراعنة بالاحتفال والتأهل علي حساب صاحب الارض والجمهور.

لكن حماده أنور مدير منتخب مصر للشباب، حصل وهو علي الخط على إنذار ويبعد شباب الفراعنة عن المركز الثاني بداعي اللعب النظيف لصالح منتخب تشيلي.

ووفقا للائحة المعمول بها في كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي، فإنه يتم الاحتكام في حال تعادل أي فريقين من حيث النقاط فإنه يتم اللجوء الي الاحتكام إلي فارق الأهداف ثم البطاقات واللعب النظيف.

ووفقا للائحة المعمول بها في كأس العالم للشباب، فإن الانذار الذي حصل عليه حمادة أنور بالجهاز الإداري جعل منتخب مصر للشباب يحتل المركز الثالث ومنتخب تشيلي في المركز الثاني.

منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه  حصل على 7 إنذارات مقابل 5 لمنتخب تشيلي في بطولة كأس العالم للشباب منها 5 إنذارات للاعيبن بجانب إنذار لحماده أنور و علاء عبده بالجهاز الإداري.

بناءً عليه، منتخب مصر احتل المركز الثالث، حيث تصعد أفضل 4 فرق من المركز الثالث لدور 16.

