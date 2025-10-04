وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

توفى الكابتن نوح آدم، نجم الزمالك الأسبق، بعد صراع مع المرض.

وكتب أمير عزمي مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم كابتن نادي الزمالك السابق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة اليوم، السبت، على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستعادة صدارة الدوري الممتاز الذي يحتله المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 18 نقطة، فيما يأتي الأبيض بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

خلال تاريخ المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، التقى الفريقان في 98 مباراة في جميع البطولات، حسم الزمالك الفوز في 59 منها، مقابل 15 انتصارا فقط للمحلة، فيما انتهت 24 مواجهة بالتعادل.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات “أون سبورت” الناقل الحصري للدوري الممتاز.



