وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

نوح آدم
نوح آدم
سارة عبد الله

توفى الكابتن نوح آدم،  نجم الزمالك الأسبق، بعد صراع مع المرض.

وكتب أمير عزمي مجاهد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي زوج خالتي الكابتن نوح آدم كابتن نادي الزمالك السابق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة اليوم، السبت، على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لاستعادة صدارة الدوري الممتاز الذي يحتله المصري حاليا بشكل مؤقت برصيد 18 نقطة، فيما يأتي الأبيض بالمركز الثاني برصيد 17 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

خلال تاريخ المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، التقى الفريقان في 98 مباراة في جميع البطولات، حسم الزمالك الفوز في 59 منها، مقابل 15 انتصارا فقط للمحلة، فيما انتهت 24 مواجهة بالتعادل. 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، السبت، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة تنقل عبر شبكة قنوات “أون سبورت” الناقل الحصري للدوري الممتاز.


 

نوح آدم الزمالك أمير عزمي مجاهد

