أبرز مباريات اليوم السبت 4-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 4 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع تشيلسي في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبير – الثانية والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORTS 1
مانشستر يونايتد × سندرلاند – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 1
أرسنال × وست هام – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 2
تشيلسي × ليفربول – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال أوفييدو × ليفانتي – الثالثة عصرا
جيرونا × فالنسيا – الخامسة والربع مساء
أتليتك بلباو × مايوركا – السابعة والنصف مساء
ريال مدريد × فياريال – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بارما × ليتشى – الرابعة عصرا
لاتسيو × تورينو – الرابعة عصرا
إنتر ميلان × كريمونيزي – السابعة مساء
أتالانتا × كومو – العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ميتز × مارسيليا – السادسة مساء
بريست × نانت – الثامنة مساء - على قناة beIN SPORTS 2
أوكسير × لانس – العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
أوجسبورج × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء
باير ليفركوزن × يونيون برلين – الرابعة والنصف مساء
بوروسيا دورتموند × لايبزيج – الرابعة والنصف مساء
فيردر بريمن × سانت باولى – الرابعة والنصف مساء
آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونخ - السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات كأس العالم تحت 21 عامًا
المكسيك × المغرب - الحادية عشر مساء
إسبانيا × البرازيل - الحادية عشر مساء