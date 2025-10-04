قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبرز مباريات اليوم السبت 4-10-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم السبت 4 - 10 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع تشيلسي في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي


ليدز يونايتد × توتنهام هوتسبير – الثانية والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORTS 1


مانشستر يونايتد × سندرلاند – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 1

أرسنال × وست هام – الخامسة مساء - على قناة beIN SPORTS 2

تشيلسي × ليفربول – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني


ريال أوفييدو × ليفانتي – الثالثة عصرا

جيرونا × فالنسيا – الخامسة والربع مساء

أتليتك بلباو × مايوركا – السابعة والنصف مساء

ريال مدريد × فياريال – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORTS 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


بارما × ليتشى – الرابعة عصرا

لاتسيو × تورينو – الرابعة عصرا

إنتر ميلان × كريمونيزي – السابعة مساء

أتالانتا × كومو – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


ميتز × مارسيليا – السادسة مساء

بريست × نانت – الثامنة مساء - على قناة beIN SPORTS 2

أوكسير × لانس – العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني


أوجسبورج × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

باير ليفركوزن × يونيون برلين – الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند × لايبزيج – الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن × سانت باولى – الرابعة والنصف مساء

آينتراخت فرانكفورت × بايرن ميونخ - السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 21 عامًا


المكسيك × المغرب - الحادية عشر مساء

إسبانيا × البرازيل - الحادية عشر مساء 

