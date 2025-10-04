إعلامي: منتخب مصر تحت 20 سنة ثالث مجموعته بسبب البطاقات الصفراء

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط منشوراً بشأن مجموعة منتخب مصر بكأس العالم تحت 20 سنة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"من المتأهل ثانيا في مجموعة منتخب مصر بكأس العالم تحت 20 سنة؟

صاحب المركز الثاني تم حسمه باللعب النظيف لأن منتخبا مصر وتشيلي تساويا في كل شىء "النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة".

منتخب مصر يزيد عن منتخب تشيلي في رصيد البطاقات الصفراء

لذلك ترتيب للمجموعة:

▪️اليابان - برصيد 9 نقاط

▪️ تشيلي - برصيد 3 نقاط

▪️ مصر - برصيد 3 نقاط

▪️ نيوزيلندا - برصيد 3

منتخب مصر ينتظر انتهاء الدور الأول لمعرفة موقفه بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث".

وحقق منتخب مصر للشباب فوزاً مثيراً على نظيره التشيلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم للشباب. بهذا الانتصار، نجح المنتخب المصري في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد مباراة درامية شهدت إثارة حتى الثواني الأخيرة.

بدأ اللقاء بضغط متبادل من الفريقين، حيث تمكن منتخب تشيلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه نيكولاس، مستغلاً خطأ دفاعياً من الجانب المصري.

لكن رد شباب “الفراعنة” جاء سريعاً مع بداية الشوط الثاني، حينما سجل أحمد عابدين هدف التعادل في الدقيقة 47، ليعيد الآمال إلى المنتخب الوطني ويشعل أجواء اللقاء.





واستمرت المحاولات بين الطرفين حتى جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، عندما تمكن عمر خضر من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة (90+4)، ليمنح المنتخب المصري بطاقة التأهل ويشعل فرحة كبيرة بين اللاعبين والجهاز الفني.

ترتيب المجموعة





مع ختام الجولة الثالثة، تصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة بعد تحقيق العلامة الكاملة.

وجاء منتخب مصر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متساوياً مع تشيلي التي احتلت المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما تذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بـ3 نقاط أيضاً، لكن فارق المواجهات المباشرة حسم موقف التأهل لصالح الفراعنة.

تأهل مثير للفراعنة

بهذا الفوز، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة بثقة كبيرة، ليضرب موعداً مع أحد المنتخبات المتأهلة من المجموعات الأخرى في دور الـ16. ويأمل الجهاز الفني بقيادة لاعبيه الشباب أن تكون هذه الانطلاقة دافعاً قوياً لمواصلة المشوار والمنافسة على أدوار متقدمة في البطولة العالمية