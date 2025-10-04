كريستيانو رونالدو يفتتح عيادة طبية لعلاج تساقط الشعر بالرياض

افتتح كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، فرعًا جديدًا لعياداته الطبية المتخصصة في علاج تساقط الشعر، في الرياض، ضمن توسع استثماراته خارج إطار كرة القدم.

يُذكر أن مشروع رونالدو انطلق عام 2009 في كل من إسبانيا والبرتغال، محققًا نجاحًا كبيرًا في تقنيات زراعة وعلاج الشعر.

من جانب اخر، هنأ كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، حيث ظهر مرتديًا الجلباب الأبيض مزينًا بالشال الأخضر الذي حمل عبارة "عزنا بطبعنا".

ونشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من أجواء الاحتفال، ووجّه رسالة تهنئة قال فيها: "عيد وطني سعودي سعيد لكل أهل المملكة العربية السعودية.. أتمنى لكم يوماً مليئاً بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم.