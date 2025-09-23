كريستيانو رونالدو يهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني

هنأ كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، حيث ظهر مرتديًا الجلباب الأبيض مزينًا بالشال الأخضر الذي حمل عبارة "عزنا بطبعنا".

ونشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من أجواء الاحتفال، ووجّه رسالة تهنئة قال فيها: "عيد وطني سعودي سعيد لكل أهل المملكة العربية السعودية.. أتمنى لكم يوماً مليئاً بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم.

وفي سياق آخر واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، صناعة التاريخ في دوري روشن للمحترفين، بعدما سجل هدفًا ثمينًا في شباك الرياض، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة ساحرة من مواطنه جواو فيليكس، وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الرياض ليودعها ببراعة داخل الشباك.