قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
أمير قطر: المفاوضات بالنسبة لإسرائيل تكتيك حربي وحكومتها لا تريد المحتجزين
نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الفارق بين راتبي كريستيانو رونالدو وميسي يثير الجدل.. كم يتقاضى الثنائي؟

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
أحمد أيمن

في عالم كرة القدم، دائمًا ما تتصدر المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي العناوين باعتبارهما لاعبين في العصر الحديث. ومع الأرقام الجديدة التي تم الكشف عنها، يبدو أن الفجوة تنمو بشكل مثير للدهشة بين النجمين. 

وفقًا لإحصائيات حديثة، تصدر كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، ولكن الفارق بين راتبه وراتب ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، يثير الكثير من الجدل.

راتب كريستيانو رونالدو

بحسب التقارير، فإن كريستيانو رونالدو قد حصل على دخل قدره 192.4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 260 مليون دولار) في العام الماضي. هذا المبلغ لا يُعتبر مجرد راتب، بل يشمل جميع الأرباح من صفقات العلامات التجارية والإعلانات. 

وبذلك، استطاع رونالدو أن يحقق مركزه كأعلى رياضي دخلًا في العالم للسنة الثانية على التوالي، ويظهر مرة أخرى أن تأثيره خارج الملعب يتجاوز ما يجنيه كراتب داخل الملعب.

جدير بالذكر أن رونالدو قد انضم إلى النصر في ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف السنة.

وعقب انتهاء عقده، جدد نادي النصر تعاقده مع النجم البرتغالي حتى 2027، بعقد ضخم بلغ 675.48 مليون دولار، بحسب صحيفة صن الإنجليزية.

راتب ليونيل ميسي

على الجانب الآخر، نجد أن ليونيل ميسي قد حصل على دخل يقدّر بـ 99.9 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار). على الرغم من أن هذا الرقم يعد ضخمًا لأي لاعب كرة قدم، إلا أنه لا يقارن بما يجنيه رونالدو. هذا يجعل الفرق بينهما تقريبًا ضعف المبلغ، ما يعكس الفارق الكبير بين مكانتهما التجارية والمهنية في عالم الرياضة.

وفقًا للتقارير، يكسب ميسي أكثر من مجرد راتب على أرض الملعب، إذ يتمتع بشعبية عالمية تجعله واحدًا من بين الرياضيين القلائل الذين يحصلون على دخل كبير من صفقات الرعاية والتسويق. فتلك الشهرة جعلت منه علامة تجارية حقيقية، رغم أن دخله الإجمالي لا يزال بعيدًا عن ما يجنيه رونالدو.

جدير بالذكر أن ميسي بعد مغادرته فريق باريس سان جرمان الفرنسي، قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، الفريق المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، رافضا بذلك "العرض الضخم"، الذي قدمه له الهلال السعودي.

وحسب ما ذكر موقع "سبورتيكو"، المتخصص في الشؤون الرياضية الاقتصادية، فإن ميسي وافق على عقد لمدة عامين ونصف مع إنتر ميامي، مقابل 150 مليون دولار.

اللاعبين الآخرين في القائمة

لم يقتصر الأمر على المنافسة بين رونالدو وميسي، حيث يبرز في القائمة أيضًا لاعب الجولف جون رام الذي جاء في المركز الثاني براتب بلغ 161.32 مليون جنيه إسترليني (218 مليون دولار). تضم القائمة أيضًا عددًا من لاعبي كرة القدم الآخرين مثل كيليان مبابي ونيمار.

كريستيانو رونالدو ميسي راتب كريستيانو رونالدو راتب ميسي الفرق بين راتب رونالدو وميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

محمد صلاح

50 مليون جنيه مصري.. تعرف على أسطول سيارات محمد صلاح الفارهة

قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

كويكب يقترب من الأرض

كويكب عملاق يقترب من الأرض خلال أيام وناسا تحذر.. ما القصة؟

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

المزيد