الفارق بين راتبي كريستيانو رونالدو وميسي يثير الجدل.. كم يتقاضى الثنائي؟

في عالم كرة القدم، دائمًا ما تتصدر المقارنة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي العناوين باعتبارهما لاعبين في العصر الحديث. ومع الأرقام الجديدة التي تم الكشف عنها، يبدو أن الفجوة تنمو بشكل مثير للدهشة بين النجمين.

وفقًا لإحصائيات حديثة، تصدر كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، ولكن الفارق بين راتبه وراتب ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، يثير الكثير من الجدل.

راتب كريستيانو رونالدو

بحسب التقارير، فإن كريستيانو رونالدو قد حصل على دخل قدره 192.4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 260 مليون دولار) في العام الماضي. هذا المبلغ لا يُعتبر مجرد راتب، بل يشمل جميع الأرباح من صفقات العلامات التجارية والإعلانات.

وبذلك، استطاع رونالدو أن يحقق مركزه كأعلى رياضي دخلًا في العالم للسنة الثانية على التوالي، ويظهر مرة أخرى أن تأثيره خارج الملعب يتجاوز ما يجنيه كراتب داخل الملعب.

جدير بالذكر أن رونالدو قد انضم إلى النصر في ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف السنة.

وعقب انتهاء عقده، جدد نادي النصر تعاقده مع النجم البرتغالي حتى 2027، بعقد ضخم بلغ 675.48 مليون دولار، بحسب صحيفة صن الإنجليزية.

راتب ليونيل ميسي

على الجانب الآخر، نجد أن ليونيل ميسي قد حصل على دخل يقدّر بـ 99.9 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار). على الرغم من أن هذا الرقم يعد ضخمًا لأي لاعب كرة قدم، إلا أنه لا يقارن بما يجنيه رونالدو. هذا يجعل الفرق بينهما تقريبًا ضعف المبلغ، ما يعكس الفارق الكبير بين مكانتهما التجارية والمهنية في عالم الرياضة.

وفقًا للتقارير، يكسب ميسي أكثر من مجرد راتب على أرض الملعب، إذ يتمتع بشعبية عالمية تجعله واحدًا من بين الرياضيين القلائل الذين يحصلون على دخل كبير من صفقات الرعاية والتسويق. فتلك الشهرة جعلت منه علامة تجارية حقيقية، رغم أن دخله الإجمالي لا يزال بعيدًا عن ما يجنيه رونالدو.

جدير بالذكر أن ميسي بعد مغادرته فريق باريس سان جرمان الفرنسي، قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، الفريق المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام، رافضا بذلك "العرض الضخم"، الذي قدمه له الهلال السعودي.

وحسب ما ذكر موقع "سبورتيكو"، المتخصص في الشؤون الرياضية الاقتصادية، فإن ميسي وافق على عقد لمدة عامين ونصف مع إنتر ميامي، مقابل 150 مليون دولار.

اللاعبين الآخرين في القائمة

لم يقتصر الأمر على المنافسة بين رونالدو وميسي، حيث يبرز في القائمة أيضًا لاعب الجولف جون رام الذي جاء في المركز الثاني براتب بلغ 161.32 مليون جنيه إسترليني (218 مليون دولار). تضم القائمة أيضًا عددًا من لاعبي كرة القدم الآخرين مثل كيليان مبابي ونيمار.