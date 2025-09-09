رونالدو يقود تشكيل البرتغال ضد المجر في تصفيات كأس العالم

أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، التشكيل الأساسي لمواجهة المجر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتواجد كريسيتانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أساسيا في تشكيل البرتغال ضد المجر.

تشكيل البرتغال أمام المجر



حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز، روبن نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو

وكان منتخب البرتغال اكتسح أرمينيا بخمسة أهداف دون رد في افتتاح مشواره بتصفيات مونديال 2026.