راندا البحيري: "هو مصطفى محمد بيتعاقب"

علّقت الفنانة راندا البحيري على غياب المهاجم مصطفى محمد عن المشاركة في لقاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، متسائلة عن سبب تواجده على دكة البدلاء.



وكتبت البحيري عبر حسابها على فيسبوك:"هو مصطفى محمد بيتعاقب؟؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا مظنش إن فيه حد في مصر بيحب حسام وإبراهيم قدّي، ودافعت عنهم طول حياتي من يوم ما مشوا من الأهلي، والكل يشهد إزاي بتكلم في حقهم.



لكن معلش يا كابتن حسام، بعد إذنك، مضطرة تفهمنا ليه جبت مصطفى محمد؟ مش هقولك ليه مبتخليهوش يلعب، علشان دي وجهة نظر فنية وأنا مقدرش أتدخل. لكن لو مش عاجبك، الراجل عنده فريق وشغل.. جايبه ليه؟".

وسقط عمر مرموش مرة أخرى دون تدخل أي لاعب فى الدقيقة 7 ، وخرج من أرض الملعب لتلقيه العلاج المناسب.

ودفع حسام حسن بـ أسامة فيصل بدلاً من عمر مرموش فى الدقيقة 9.