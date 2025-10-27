ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة  عن تفاصيل جديدة بجريمة الهرم التي راح ضحيتها أم وأطفالها الثلاثة بعدما أنهى حياتهم صاحب محل أدوية بيطرية وتخلص من جثامينهم بطرق مختلفة.

ويخضع للتحقيقات الآن كل من صديق المتهم وسائق التوك توك اللذان عاوناه في نقل الطفلين سيف وجنى من منزله إلى مدخل عقار بشارع اللبيني ولم يصدر قرار بشأنهما حتى الآن حيث سيتم تحديد موقفهما ومدى علمهما بالجريمة من خلال أقوالهما وتحريات مباحث الجيزة.

وشيع أهالي منطقة الهرم جنازة أم وأطفالها الثلاثة إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم بمحافظة الفيوم وسط حضور مهيب وحالة من الحزن انتابت الجميع.

وتسلم الأب جثمان زوجته وابناءه من مشرحة زينهم ليتم أداء صلاة الجنازة عليهم بمسجد  محمود عبدالله بمنطقتهم ثم توجهوا لدفنهم بمقابر الاسرة بالفيوم.

وأمرت النيابة العامة بالجيزة بتشريح جثامين ربة منزل وأبنائها الثلاثة، الذين قُتلوا على يد مالك محل أدوية بيطرية في منطقة فيصل، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات في الواقعة التي أثارت الرأي العام وصرحت بدفن جثامين الضحايا عقب الانتهاء من التشريح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان على علاقة بالمجني عليها، التي أقامت معه في شقة مستأجرة بصحبة أبنائها الثلاثة. بعد نشوب خلافات بينهما، قرر التخلص منها ومن أطفالها مستخدمًا مادة سامة حصل عليها من محله.

نفّذ المتهم جريمته الأولى يوم 21 أكتوبر، حيث قدّم للمجني عليها كوب عصير ممزوجًا بالسم، ما تسبب في إصابتها بإعياء شديد، ونقلها إلى المستشفى مدعيًا أنها زوجته، وسجّل بياناتها باسم مستعار قبل أن يتركها جثة هامدة.

بعد أيام، أقدم على قتل الأطفال الثلاثة بنفس الطريقة خلال نزهة خارجية، حيث رفض الطفل الأصغر (6 سنوات) تناول العصير فأُلقي في ترعة، وتم انتشال جثمانه لاحقًا. أما الطفلان الآخران (11 و13 عامًا) فقد فارقا الحياة بعد نقلهما بواسطة سائق “توك توك” بحسن نية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة، واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

النيابة العامة باشرت التحقيقات، فيما تم إخلاء سبيل والد الأطفال بعد ثبوت عدم تورطه في الواقعة.

