الداخلية تكشف تفاصيل حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن زعم أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة “أحد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر”، بتعنت العاملين في مركز شرطة القرنة بالأقصر حيال نجله وعدم الإفراج عنه رغم حصوله على حكم بالبراءة، وتلفيق قضية تبديد له.

وبالفحص؛ تبين أن نجل المذكور (سبق الحكم عليه في القضية رقم 1341/2025 "يتجار بالمواد المخدرة وإحراز سلاح أبيض" بالسجن 6 سنوات) وبتاريخ 20 أكتوبر الجاري، صدر حكم ببرائته استئنافيا، وحال إنهاء إجراءات الإفراج عنه؛ تبين صدور 4 أحكام قضائية ضده.

وجرى عرضه على النيابات المختصة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، حيث عارض استئنافيًا فيها، ومحبوس حالياً على ذمة إحداها؛ لعدم سداده الكفالة المقررة.