المشدد 15 عامًا لشاب أطلق النار لمنع ضبطه في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، ومقاومة رجال الشرطة وإطلاق النار لمنعهم من تنفيذ قرار النيابة بضبطه وإحضاره، بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبدالمعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة سر عاصم طايل.

وتضمن أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم ويدعى "عبدالله ع. ع. م"، يبلغ من العمر 21 عامًا، أُحيل إلى محكمة الجنايات لاتهامه في واقعة تعود إلى شهر سبتمبر 2024، حيث ضبط بحوزته سلاح ناري من نوع "فرد خرطوش" وذخيرة دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم استخدم القوة والعنف في مواجهة قوة الشرطة أثناء محاولتهم ضبطه تنفيذًا لقرار النيابة، حيث أطلق عيارًا ناريًا في اتجاههم محاولًا منعهم من أداء واجبهم، كما أطلق النار داخل نطاق المدينة، معرضًا حياة المواطنين ورجال الأمن للخطر، وذلك وفق ما كشفت عنه التحقيقات.