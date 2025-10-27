قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها
إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارة نقل مع ميكروباص بطريق رأس غارب الغردقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل شبرا الخيمة بعد توقيع الكشف الطبى عليه

الطفل
الطفل
إبراهيم الهواري

خرج جثمان الطفل سليم محمد عبد الباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، بعد انتهاء أعمال غسل الجثمان، والذي لقي مصرعه بعد سقوطه داخل بلاعة للصرف الصحي بمنطقة بهتيم إسكو بشبرا الخيمة، من ثلاجة مستشفي ناصر التخصصي، تمهيدا لتشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة المظلات وذلك بعد قرار النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة الطفل، وسط حالة انهيار شديد لأسرة الطفل ووالديه. 


وانتقلت النيابة لمستشفي ناصر  التخصصي بشبرا الخيمة، لمعاينة جثمان الطفل سليم محمد عبدالباسط، لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وذلك عقب العثور عليه داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة إسكو بعد جهود مكثفة استمرت لساعات طويلة، كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بتغيب الطفل سليم محمد عبد الباسط 4 سنوات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني، حيث جرى تمشيط خطوط الصرف الصحي بالمنطقة بمشاركة غواصين ومعدات متخصصة حتى تم العثور على الجثمان داخل إحدى غرف الصرف الرئيسية.


    وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحريات لكشف ملابسات الواقعة وبيان أسباب الوفاة.


وخيم الحزن على أهالي منطقة إسكو بشبرا الخيمة الذين تابعوا جهود البحث منذ لحظة اختفاء الطفل حتى العثور عليه، وسط دعوات بالرحمة والصبر لذويه.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

الأوقاف تعلن بدء تلقي طلبات حركة التنقلات السنوية للعاملين بمديرياتها

الدكتور طه محمد المتولي

بعد مسيرة حافلة.. وفاة الدكتور طه محمد المتولي أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية يتفقد الاختبارات التحريرية للمسابقة العامة للإيفاد 2025/2026

بالصور

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

العجينة الذهبية.. السر اللي هيخلي كل معجناتك تطلع هشة ولذيذة في وقت قياسي

العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان
انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين يسبب السرطان

فيديو

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد