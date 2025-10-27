التصريح بدفن جثة طفل شبرا الخيمة بعد توقيع الكشف الطبى عليه

خرج جثمان الطفل سليم محمد عبد الباسط، البالغ من العمر 4 سنوات، بعد انتهاء أعمال غسل الجثمان، والذي لقي مصرعه بعد سقوطه داخل بلاعة للصرف الصحي بمنطقة بهتيم إسكو بشبرا الخيمة، من ثلاجة مستشفي ناصر التخصصي، تمهيدا لتشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة المظلات وذلك بعد قرار النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة الطفل، وسط حالة انهيار شديد لأسرة الطفل ووالديه.



وانتقلت النيابة لمستشفي ناصر التخصصي بشبرا الخيمة، لمعاينة جثمان الطفل سليم محمد عبدالباسط، لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وذلك عقب العثور عليه داخل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة إسكو بعد جهود مكثفة استمرت لساعات طويلة، كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بتغيب الطفل سليم محمد عبد الباسط 4 سنوات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قوات الدفاع المدني، حيث جرى تمشيط خطوط الصرف الصحي بالمنطقة بمشاركة غواصين ومعدات متخصصة حتى تم العثور على الجثمان داخل إحدى غرف الصرف الرئيسية.



وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التحريات لكشف ملابسات الواقعة وبيان أسباب الوفاة.



وخيم الحزن على أهالي منطقة إسكو بشبرا الخيمة الذين تابعوا جهود البحث منذ لحظة اختفاء الطفل حتى العثور عليه، وسط دعوات بالرحمة والصبر لذويه.