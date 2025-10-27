قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يناقش مع مدير الإمام الليث بن سعد ملامح انطلاق العمل بالمركز
الرئيس الإيطالي لشيخ الأزهر: نقدر جهود مصر في التوصل لوقف العدوان على غزة
بعد اعتذاره.. سموتريتش ينتقد السعودية للمرة الثانية
تشكيل منتخب مصر تحت 17 ستة أمام قطر وديا
هل يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس عام ٢٠٢٨؟
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لبناء نظام رقمي لتيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي
شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين
وعد محافظ الأقصر.. تسليم منزل جديد لأسرة الطفل الشاذلي
«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار
جريمة فيصل المروّعة.. خيانة وسمّ وغرق أطفال أبكت مصر
هل يقع الطلاق الشفوي؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح رأي جمهور الفقهاء
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. منال إمام
د. منال إمام
د. منال امام

في نوفمبر القادم، تفتح مصر أبواب واحد من أعظم صروحها الثقافية على الإطلاق: المتحف المصري الكبير، ذلك المشروع الذي طال انتظاره، ليكون بمثابة هدية مصر للعالم، ورسالة واضحة بأن الحضارة لا تموت، بل تتجدد وتُحكى من جديد بلغة تفهمها كل الأجيال.

المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى يحتضن آثارًا مصرية قديمة، بل هو جسر يربط بين الماضي العريق والحاضر المتطلع إلى المستقبل. أكثر من مائة ألف قطعة أثرية، منها ما يُعرض لأول مرة، تسرد حكاية أمة علّمت الدنيا الكتابة، وشيدت الأهرامات، وسبرت أغوار الطب والفلك والهندسة.

فرصة ذهبية لرسم صورة مصر الجديدة
افتتاح المتحف يمثل فرصة لا تُقدّر بثمن لمصر كي تعيد تقديم نفسها إلى العالم، لا فقط كوجهة سياحية، بل كقوة ناعمة، تمتلك ما لا يملكه غيرها، تاريخ ممتد، وهوية متجددة.

يمكن استثمار هذا الحدث لتصحيح الصور النمطية، وتعزيز مكانة مصر ثقافيًا وسياحيًا واقتصاديًا، من خلال حملات إعلامية ذكية، وشراكات مع مؤسسات ثقافية عالمية، وتنظيم فعاليات دولية تنطلق من قلب المتحف نحو كل العالم وتنظيم مؤتمرات وندوات دولية عن الحضارة المصرية وعلاقتها بالحضارات الأخرى ودعوة فنانين ومثقفين عالميين للمشاركة في ورش وعروض مستوحاة من الثقافة المصرية.

الثقافة تبني جسورًا.. لا جدرانًا

حينما نُخرج الثقافة من إطار النخبة، ونجعلها جزءًا من الحياة اليومية، فإننا لا نبني جدرانًا تفصلنا عن الآخر، بل نمد جسورًا للتفاهم والتقارب. الثقافة، حين تُقدّم بروح الانفتاح، تخلق فرصًا للحوار، وتغني التجربة الإنسانية، والتركيز على عناصر حضارتنا التي تتقاطع مع الإنسانية ككل (العدالة، العلم، الجمال، التعايش، احترام المرأة...) وتسليط الضوء على كيف أثرت الحضارة المصرية في التراث الإنساني العالمي.

ولعل المتحف المصري الكبير يُجسد هذا المفهوم بشكل عملي، فهو ليس فقط مزارًا سياحيًا، بل منصة للحوار الحضاري، ومركزًا للتبادل الثقافي، وفضاءً للتعلم والتأمل.

مصر تُعيد كتابة سرديتها
هذا الحدث ليس مجرد قص شريط افتتاح، بل هو إعلان عن ولادة سردية مصرية جديدة، لا تكتفي بأن تحكي ما كان، بل تسأل: ماذا بعد؟ كيف نحول التاريخ والحضارة إلى قوة دفع للمستقبل؟ وكيف نلهم الأجيال القادمة ليكملوا الطريق بروح من يفخر بجذوره ويصنع حاضره بوعي وشغف، والاستفادة من المتحف كأداة تعليمية حية للطلاب عن قيمة التنوع والتعايش والانفتاح على الآخر.

إن المتحف المصري الكبير ليس فقط صرحًا أثريًا، بل هو منصة ثقافية يمكن أن تعيد تموضع مصر كقوة ناعمة في العالم.

هو فرصة لرواية قصتنا نحن، لا كما يراها الآخر، بل كما نختار نحن أن نحكيها: قصة حضارة علمت العالم الكتابة، وألهمته بالفن، وسبقت في التنظيم والمعرفة والعدالة.

المتحف المصري الكبير هو أكثر من جدران تضم آثارًا، إنه نبض حضارة لا تزال تنبض بالحياة. وها هي مصر، كما كانت دومًا، تُحدث العالم بلغة الفن والعلم والجمال... وتقول بثقة: نحن أبناء التاريخ، وصناع الغد.

المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم الحضارة المتحف المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة

التنظيم والإدارة يبحث مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالعراق التعاون في مجالات الإدارة وبناء القدرات للعاملين بالمؤسسات العامة

غرفة دباغة الجلود

“القرعة تحسم المنافسة”.. انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات تشهد سابقة هي الأولى من نوعها

وزير البترول

توقيع اتفاقية مصرية - إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة

بالصور

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية
تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية
أهمية الوجبات العائلية في تعزيز الروابط الأسرية

احترس من أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة
أضرار الطبخ الخاطئ على الصحة

فيراري تحذر 6 سائقين من قيادة سياراتها الفارهة.. ما السبب؟

فيراري
فيراري
فيراري

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

المزيد