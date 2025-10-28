ننشر نص دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أرسلت إدارة المتحف المصري الكبير، دعوات للعديد من الشخصيات المهمة لحضور حفل افتتاح المتحف المقرر في 1 نوفمبر المقبل.

وجاء نص خطاب الدعوات الموجهة إلى الضيوف، كالتالي:

"يطيب لي أن أدعو سيادتكم لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025 الذى يعد صرحاً حضارياً وثقافياً فريداً من نوعه، فهو أكبر متحف في العالم ويروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وسيمثل افتتاحه إحدى أهم وأبرز المحطات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

المتحف المصري الكبير

ويحتوي المتحف على أكبر عدد من القطع الأثرية الفرعونية المميزة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في عام 1922، ويأتي إنشاؤه تتويجاً لجهود جمهورية مصر العربية للحفاظ على تراثها الثقافي وإرثها التاريخي العريق.

وإذ أتمنى لكم أطيب التمنيات بالتوفيق، فإني أتطلع إلى مشاركتكم القيمة فى هذا الحدث التاريخي لنشهد سويا افتتاح هذا الصرح الذي سيمثل إسهاماً معتبراً في توثيق تاريخ الإنسانية والإرث المشترك لشعوب العالم وحضارته العريقة".